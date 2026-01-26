Alerta en las playas cerca de Las Grutas por delfines varados en la costa: cuál es la sospecha

Una serie de hallazgos poco habituales generó sorpresa en la costa patagónica y encendió alertas en plena temporada. En los últimos días, delfines comunes (Delphinus delphis) aparecieron varados en distintos puntos de la Bahía San Antonio , en Río Negro , lo que activó operativos de asistencia, monitoreo y retiro sanitario con participación de Guardas Ambientales, municipios, guardavidas, Policía y equipos especializados.

Según informó el área de Guardas Ambientales, hasta el momento se contabilizaron siete ejemplares hallados en sectores como Las Grutas , Península Villarino , El Sótano y playas cercanas a Bahía Creek , además de otros puntos de la zona.

El primer aviso fue el 21 de enero , cuando un delfín encalló en Península Villarino: estaba agotado y no podía volver al mar por sus propios medios, pero tras aplicar los protocolos vigentes lograron devolverlo al agua y siguieron el monitoreo.

Screenshot_61

En los días siguientes se reportaron animales muertos en distintos lugares: el 22 de enero se registraron dos ejemplares sin vida —uno en Puerto del Este y otro en El Sótano— y el 23 apareció otro en Playa Acantilados, un sector muy concurrido en verano. Además, se conocieron hallazgos en Puerto San Antonio Este, en playa Las Conchillas y en Las Grutas, incluso con un delfín encontrado fuera del mar en un piletón entre Bajada Cero y La Rinconada.

El operativo no se montó solo para intentar concretar los rescates, sino también por salud pública. Las autoridades advirtieron que los mamíferos marinos muertos pueden portar parásitos y enfermedades, y se armó un perímetro con apoyo del municipio, guardavidas, Guardas Ambientales y Policía para evitar que vecinos y turistas se acerquen. “Tocar el animal o sacarse fotos implica un riesgo de propagación de enfermedades”, remarcaron.

En ese marco, algunos ejemplares fueron retirados y trasladados al Centro de Investigación de Mamíferos Marinos (CIMAS) para análisis y necropsias, con el objetivo de aportar datos que permitan entender qué está pasando.

Qué dicen los especialistas sobre las causas y qué recomiendan

Por ahora, no hay una causa única confirmada. Entre las hipótesis se mencionan tormentas fuertes, desorientación y condiciones naturales que pueden afectar a estas especies. Los especialistas también recuerdan que, si bien no es lo más frecuente, no es un fenómeno “completamente extraño” y existen antecedentes de varamientos en la región.

Screenshot_62

En cuanto a qué hacer ante un delfín varado, el mensaje es claro: no manipularlo. Desde Guardas Ambientales advirtieron que “una buena intención no siempre es una buena acción” y que intentar ayudar sin conocimiento puede empeorar el cuadro del animal. También alertaron sobre maniobras incorrectas, como tirar del cuerpo o la cola, y pidieron dar aviso inmediato a las autoridades para que intervengan equipos entrenados.

La playa argentina desde donde se pueden ver delfines este verano

En Puerto Madryn el verano cambia el reparto del “show” natural. Cuando la ballena franca austral empieza a alejarse del Golfo Nuevo, aparecen otros protagonistas y, muchas veces, a pocos metros de la costa: delfines que nadan en grupo, se acercan a las embarcaciones y levantan aplausos con saltos rápidos sobre el agua azul.

La postal no es rara en esta época del año. Según describen especialistas, desde diciembre y hasta abril los delfines se acercan al área de Puerto Madryn en busca de alimento, especialmente cardúmenes de anchoítas, y convierten al mar patagónico en una experiencia ideal para quienes viajan por turismo de naturaleza.

Las salidas embarcadas para avistar delfines se realizan en temporada de verano y parten desde el muelle Luis Piedra Buena, sin necesidad de viajar hasta Península Valdés. Es uno de los puntos que explican por qué el avistaje se volvió una opción fuerte para las vacaciones en Madryn.