La información fue desmentida de inmediato por la panelista de Involucrados en Twitter: "Desubicado de mier... @mariancaprarola Ya una vez me tuviste que pedir disculpas por la manera en la que te dirigís a mi. Yo no sé qué harás vos para tener trabajo, yo no me acuesto con mis productores", disparó Sol.

Hoy, para tratar de llevarle calma a su ex pareja, el propio Marín visitó Involucrados y cuando intentaron hablar de sus proyectos, pidió primero aclarar que no tenía nada con la ex Chica del clima. Así, los sentaron juntos y Marín reveló que se enteró de todo por un mensaje de Archimó y explicó: “Sería de psicópata estar con una mujer a los dos meses de separado, por respeto a Valeria y por mi hija. Adoro a Sol, mato por ella y no va a cambiar nada. Si tengo que firmar un contrato con Sol lo hago en la esquina. No me escondo. El tema es que abre la posibilidad a que yo haya estado antes con Sol, porque trabajamos juntos hace tiempo”.

Embed

“Me dijo lo que cualquier mujer que se entera que a los dos meses dicen que su ex está saliendo con alguien, que encima fue compañera de ella de elenco. Yo estoy tranquilo con Sol. Siempre le digo a Sol que vamos a tener una relación de hermanos”, continuó Marín. Fue entonces que la producción del programa se comunicó con Archimó, que estaba furiosa, y el periodista Diego Esteves contó lo que había recibido desde el otro lado: “Dijo que ni loca sale al aire. Guillermo, pregunta si la estás cargando cuando decís que Sol Pérez es una hermana para vos”.

Incómodo, el productor teatral respondió: “No sé, si ella considera que la cargo no me puedo meter en la cabeza de ella. Valeria es fantástica, tuvimos ocho años de amor muy intenso, muy buenos. Si ella considera que la estoy cargando porque digo que Sol es como una hermana… Nunca voy a hablar mal de Valeria porque no lo merece, es una mujer bárbara. Ella sabrá por qué cree que la cargo y tendrá que decirlo ella”.

Sol Pérez contó que ella le mandó un mensaje a Valeria Archimó apenas salió el rumor. “Le dije que si quería sentarse a tomar un café conmigo estaba disponible para cuando quisiera. Que hasta le puedo mostrar los chats que tengo con Guilllermo porque solo hablamos de trabajo y no tengo nada que esconder. ¿Cómo lo tomó Valeria? No sé. Me contestó... No sé si me creyó. Pero me pongo en su lugar y la verdad que es horrible”.

LEÉ MÁS

La tierna foto de Miriam Lanzoni con su hijo

Jimena Barón avisó que la soltería le va a durar poco: "Ya conocen mi apetito sexual"