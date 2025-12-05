Novedades 2026: los 14 lanzamientos de autos más importantes del año próximo

Se esperan muchos modelos nuevos, de marcas tradicionales y chinas. Hay SUV, pickups, regresos esperados y mucha electrificación.

El 2026 asoma como un año muy fuerte para el mercado local, con una agenda cargada de novedades que combina SUV compactos , pickups , el regreso de clásicos muy esperados y un guiño claro a la electrificación. En ese mapa, nombres como Renault Boreal , Chevrolet Sonic , Jeep Avenger y Toyota Yaris Cross aparecen como parte del recambio lógico de segmentos que hoy concentran la mayor demanda de usuarios.

Habrá lanzamientos para públicos muy distintos: desde quien necesita un vehículo familiar y mira con atención las Peugeot Partner/Citroën Berlingo europeas , hasta quien espera una pickup nueva para el uso familiar y productivo, donde Renault Niagara y Kia Tasman prometen agitar un escenario dominado por las camionetas tradicionales.

También habrá novedades cargadas de nostalgia: el regreso del Peugeot 308 y la vuelta del Volkswagen Golf GTi pueden reactivar el interés por los compactos deportivos y de diseño, un espacio que en Argentina siempre tuvo un público fiel.

En paralelo, los fabricantes afinan su oferta en el universo B-SUV, donde la competencia será intensa. Nissan Kait llega con el objetivo de ubicarse en el corazón del segmento, mientras que Renault Boreal buscará escalar un escalón más arriba con un perfil muy tecnológico.

Novedades 2026: los lanzamientos que van a marcar el año

Citroën Berlingo

Es uno de los utilitarios más emblemáticos y en Europa cuenta con una generación moderna con rediseño reciente (2023), estética alineada a la nueva identidad de la marca, con opciones de motorización más actualizadas, incluida la electrificación en algunas variantes. Para el público argentino, su sola posible llegada como modelo europeo representa un salto tecnológico y de seguridad frente a la veterana generación regional.

Ofrece versiones de cinco y siete plazas y un motor eléctrico de 136 CV y 320 kilómetros de autonomía.

Citroën Berlingo La Citroën Berlingo que se vende en Europa y llegará a la Argentina. Stellantis

Volverá, pero con un giro total de concepto: ya no como el clásico compacto de otros tiempos, sino como un SUV con estilo coupé pensado para competir en el segmento de los B-SUV más aspiracionales. La estrategia de General Motors apunta a una identidad de producto global/regional para pelear contra propuestas de Fiat, Renault y Volkswagen. Se ubicará entre el Onix y el Tracker, completando la oferta de SUV compactos de Chevrolet en la región.

En materia de motorización, se estima que mantendrá el bloque 1.0 turbo de tres cilindros en línea que ya se encuentra en el Onix brasileño, con posibles mejoras de potencia y torque.

chevrolet sonic 2026 3

Se consolidó en Europa como un SUV urbano exitoso y multipremiado, con una propuesta enfocada en el uso cotidiano, tamaño compacto y el respaldo de una marca de fuerte imagen. Su llegada a la Argentina ampliaría la puerta de entrada al universo Jeep con un producto más accesible y de perfil claramente ciudadano.

Se especula que la motorización principal será el conocido bloque 1.0 turbo T200 de Stellantis, con unos 120 CV de potencia y caja automática CVT.

Jeep Avenger Jeep Avenger Stellantis

Se trata de la gran apuesta coreana en el terreno de las pickups medianas. Se perfila para enfrentar a Toyota Hilux, Ford Ranger y Volkswagen Amarok con una estética robusta y una gran dotación tecnológica.

Aunque aún no está confirmada la motorización para la Argentina, pueden ser dos: 2.2 turbodiésel y 2.5 turbo naftero, combinadas con caja manual de 6 o automática de 8 y sistemas 4x2 o 4x4 desconectable. La diésel alcanza los 210 CV y la naftera, los 277 CV, siempre con la mira en rendimiento y confiabilidad.

Kia Tasman La pickup Kia Tasman. Foto: Kia.

Un SUV del Segmento B con dimensiones y baúl competitivos para su clase. En la práctica, buscará reemplazar al Kicks Play y enfrentará a rivales directos como Volkswagen Tera, Fiat Pulse y el propio Chevrolet Sonic, en un nicho donde el precio, el equipamiento y el diseño definen gran parte de la decisión de compra.

Nissan sólo habla de un “tren motriz probado y confiable” para el Nissan Kait, lo que prácticamente confirma el uso del ya conocido motor naftero 1.6 de cuatro cilindros que entrega 120 CV y se combina con una caja automática CVT.

Nissan Kait Nissan Kait. Nissan

Esta pickup encara una nueva etapa tras el fin de su producción local. Las anticipaciones señalan una renovación enfocada en mayor potencia, evolución tecnológica y un reposicionamiento como pickup importada, con el desafío de conservar presencia en un segmento donde la oferta regional es amplia y cada actualización cuenta.

La próxima Frontier (también conocida como Navara en otros mercados) compartirá base estructural con la Mitsubishi Triton (L200) presentada en 2023, fruto de la alianza entre ambas marcas japonesas.

El motor elegido será un 2.4 turbodiésel de 201 caballos y 470 Nm -la nacional llegaba a 190 CV-, asociado a una caja automática de seis velocidades por convertidor de par.

Nissan Navara / Frontier La nueva Nissan Navara recientemente presentada en Australia, que acá llegará como Frontier. Nissan

Volverá a escena con una generación moderna desarrollada sobre la plataforma EMP2, una arquitectura que le permite mejorar habitabilidad, eficiencia y comportamiento dinámico. En Europa ya mostró un salto fuerte en diseño y calidad percibida, y su regreso al país apuntaría a quienes extrañan un compacto de estilo más refinado dentro de Stellantis.

La gama internacional del nuevo Peugeot 308 abarca cuatro alternativas mecánicas. El E-308 eléctrico ofrece 156 CV y una batería de 58,4 kWh; en la línea híbrida enchufable, el sistema combina un motor turbo 1.6 de 150 CV con otro eléctrico para alcanzar una potencia total de 195 CV; un híbrido autorrecargable de 145 CV; y finalmente, el clásico motor diésel 1.5 BlueHDi de 130 CV.

peugeot-308-2

Peugeot Partner

Acompaña a la Berlingo en esta lógica de renovación. En su versión internacional más reciente ofrece un frente actualizado, mejoras de confort y soluciones de carga más modernas, además de versiones eléctricas. Si llegara como producto global, se transformaría en una alternativa de fuerte atractivo para flotas y uso profesional exigente.

Peugeot Partner

Es uno de los SUV más esperados del mercado. Con un posicionamiento por encima del Renault Kardian y un enfoque familiar, se asocia al conocido motor 1.3 turbo para la región y a un paquete de tecnología y seguridad más completo, buscando disputar terreno en la franja más competitiva del mercado, donde sobresalen nombres de peso como el Toyota Corolla Cross, el Jeep Compass o el Volkswagen Taos.

En Brasil, donde ya se vende, el Boreal se ofrece en tres versiones: Evolution, Techno e Iconic. Todas comparten la motorización 1.3 turbo TCe, pero varían en confort y tecnología.

Renault Boreal Renault Boreal. Foto: Renault.

Es clave por su impacto industrial: la pickup (que por ahora toma el nombre del concept) se fabricará en Santa Isabel (Córdoba) y apunta al creciente universo de las camionetas compactas.

La pickup podría usar el conocido motor 1.3 turbo de 163 CV y 270 Nm (que equipan otros modelos de Renault como Duster, Kardian y Boreal) asociado a cajas manuales o automáticas de seis marchas.

Renault Niagara La pickup mediana de Renault, probada en Brasil. Foto: Instagram @falandodecarro.

Llegará para reforzar la posición de Toyota en el segmento B-SUV, hoy uno de los de mayor crecimiento, dominado por opciones como Chevrolet Tracker, Jeep Renegade, Honda HR-V, Nissan Kicks y Volkswagen T-Cross. Con versiones nafteras e híbridas previstas para la región, promete combinar consumo contenido, confiabilidad y una red de postventa fuerte.

La gama estará conformada por cinco configuraciones: XLI nafta, XEI nafta, SEG nafta, XEI Hybrid y SEG Hybrid. Las tres variantes nafteras utilizarán el motor 1.5 de 16 válvulas de 107 caballos asociado a una caja automática CVT de siete marchas preprogramadas, la misma configuración presente en el Yaris hatchback. Por su parte, los Yaris Cross XEI Hybrid y SEG Hybrid incorporarán un motor 1.5 Hybrid de 111 caballos, con caja automática eCVT y tracción delantera.

Toyota Yaris Cross Toyota Yaris Cross. Toyota

Volkswagen Golf GTi

Se trata de un regreso muy esperado: el hot hatch por excelencia vuelve con una evolución técnica que mantiene la receta clásica de performance y uso diario. Para Argentina se anticipa la versión GTI convencional, con una potencia de 265 CV y 370 Nm. Un retorno que apunta al público más entusiasta.

Volkswagen Golf GTi El regreso de un clásico picante: Volkswagen Golf GTi. Volkswagen

Se trata proyecto regional de pickup compacta (con nombre comercial todavía abierto ¿Udara?). La idea es ofrecer un producto más chico y urbano que Amarok, que se fabricará en Brasil, en la fábrica de São José dos Pinhais, en Paraná, la que celebra más de “3 millones de vehículos producidos en sus 26 años de existencia”.

Con una carrocería de unos 4,75 metros de largo montada sobre la versátil plataforma MQB A0 -la misma del Polo, Virtus, Nivus y T-Cross-, la futura pickup se ubicará en un segmento intermedio que hoy exhibe una fuerte demanda entre quienes buscan confort de SUV, pero con caja de carga y mayor despeje. Hará frente a Ford Maverick y Fiat Toro.

Volkswagen Udara La nueva pickup de Volkswagen podría llevar el nombre de Udara. Foto: imagen ilustrativa de @kdesignag.

Volkswagen ID.3

Este compacto de VW representa el avance más claro hacia la movilidad eléctrica. En los mercados europeos donde ya está consolidado, se destaca por ofrecer buen espacio interior, confort de marcha y eficiencia, con una propuesta de hatch eléctrico pensado para el uso diario. Si su llegada se concreta, sería una señal fuerte de que los eléctricos empiezan a ocupar un lugar más visible en la oferta local.

El ID.3 tiene dimensiones externas similares a las de un Golf, pero con un espacio interno similar a modelos de una categoría superior. Según su configuración, entrega entre 145 CV y 299 CV de potencia máxima, con una autonomía que puede variar de 330 a 550 kilómetros. Su sistema de recarga rápida puede recuperar hasta el 80 por ciento de la batería en aproximadamente 30 minutos.

Volkswagen ID.3 Volkswagen ID.3, el, primer modelo eléctrico lanzado por la marca alemana que llega a la Argentina. Volkswagen

Otros lanzamientos previstos para 2026

Además de estos 14 lanzamientos sobresalientes, la agenda 2026 se completa con novedades que podrían convertir al año próximo en uno de los más cargados de la última década. El contexto ayuda a explicar el fenómeno: la apertura importadora y el impulso a determinados esquemas de ingreso promueven un calendario ambicioso.

En ese marco, el peso de las marcas chinas será decisivo. La lista incluye múltiples propuestas nuevas y renovadas que van desde SUV urbanos hasta opciones medianas con mayor equipamiento, con nombres como Aion, Arcfox, Avatr, BAIC, Bestun, Changan, Chery, Deepal, DFSK y Dongfeng, entre otros.

Otro eje clave será el crecimiento de la oferta híbrida y eléctrica. En el listado aparecen modelos como BYD Dolphin G, BYD Seal 5, BYD Shark, Porsche Cayenne Electric, Toyota Rav4 Hybrid y Suzuki Swift Hybrid, lo que anticipa un 2026 con mayor diversidad de alternativas electrificadas. A eso se suman lanzamientos industriales y de trabajo relevantes, como nuevas variantes de Ford Ranger y versiones actualizadas de Mercedes-Benz Sprinter.

En definitiva, el 2026 promete una combinación atractiva de renovaciones lógicas y apuestas nuevas.