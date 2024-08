Famoso periodista deportivo será el conductor del Cantando

El Cantando 2024 arranca el próximo 16 de septiembre, pero a poco más de 21 días de su debut en la pantalla de América no hay conductor confirmado, al menos hasta este martes.

“Leo Montero es hoy el conductor de Cantando 2024, no está firmado, aclaro, pero está charlado. Él dijo “Sí, vamos, me encanta el programa, vamos para delante”, pero bueno, nunca trabajó en este formato de los Bailando, Cantando, pero podría hacerlo a la par de sus otros proyectos”, contó De Brito.

Leo Montero es el nuevo conductor del Cantando

El conductor estuvo al frente de numerosos ciclos de televisión tanto informativos como de juegos en Net TV, ESPN y Telefe, pero sería la primera vez en conducir un reality de estas características.

De hecho, en 2021 había iniciado relaciones comerciales con América TV, cuando condujo el programa Estamos a Tiempo.

Actualmente, Montero está vinculado contractualmente al canal deportivo ESPN, donde hace contenido ligado al básquet y la NBA. También es parte de otra producción en Disney y de un ciclo de entrevistas llamandas Random para el portal de noticias Infobae.

Qué pasó con Paula Chaves

Hace una semana Ángel de Brito confirmó en LAM (América) que Paula Chaves había sido convocada para ser la conductora de la nueva edición del Cantando 2024. Sin embargo, en las últimas horas se supo que la modelo e influencer quedó fuera del programa.

“Ángel nos está contando por el grupo lo siguiente: “Estamos buscando conductor para el Cantando”, leyó Pepe Ochoa en el streaming de El Ejército de la Mañana por Bondi.

“Paula está indecisa”, agregó el panelista del ciclo que conduce De Brito en la pantalla de América.

Yanina Latorre, por su parte, sumó que la famosa “pidió más plata” y “empezó con muchas exigencias descabelladas”.

PAULA CHAVES.jpg En Urbana Play, Paula Chaves contó cómo se vincula con el juego de sus hijos.

En tanto en las redes sociales se hicieron eco de la baja de Paula Chaves del programa y muchos usuarios especulan que la modelo no se quiere poner al frente de un programa que podría ser un fracaso en la pantalla.

“Se dio cuenta que iba a ser un fracaso”, “Inteligente Paula. Sabe que ese programa va a ser inmirable”, “Lo bien que hizo en no firmar yo no entiendo como hay gente que se suma a sus proyectos sabiendo que no paga sueldos y le debe a casi toda la empresa””, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de las redes sociales.

Jurado confirmado, por ahora

El ciclo tendrá como jurados a Marcelo Polino, Flavio Mendoza, Nacha Guevara (como reemplazo de Oscar Mediavilla que renunció) y Milett Figueroa, la novia de Marcelo Tinelli.

Entre los participantes que podrían cantar están: Benito Fernández, Alfa de Gran Hermano, El Conejo Quiroga, Barbie Velez, Juana Repetto, Cami Mayán, Jey Mammon, Santi Talledo y Mica Vázquez. También figuran en el listado: Melody Luz, Juli Castro, Martín Salwe, Silvina Escudero, entre otros.